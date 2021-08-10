Премьер Чехии разрешил главе МВД дать показания о несостоявшейся поездке в Москву

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш снял запрет на разглашение первым вице-премьером и главой МВД республики Яном Гамачеком информации о несостоявшейся 19 апреля поездке в Москву, где он, согласно утверждению интернет-издания Seznam, намеревался договориться о предоставлении Россией его стране партии вакцины против коронавируса "Спутник V" и проведении в Праге встречи президентов РФ и США в обмен на данные о причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Об этом сообщило во вторник телеканал ČT.

Гамачек подтвердил, что запрет снят и он может дать показания правоохранительным органам. Когда это произойдет, политик не знает. "Сделаю это, когда буду вызван [в полицию]", - приводит его слова телевидение. Следствием уже были заслушаны министр иностранных дел Якуб Кулганек, занимавший в апреле пост заместителя главы МВД, и начальник военной разведки Ян Бероун.

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии в мае приступил к расследованию обстоятельств намечавшейся поездки Гамачека в Россию. Ранее Seznam со ссылкой на имеющуюся у него достоверную информацию сообщил, что министр якобы собирался в Москве замять скандал вокруг инцидента во Врбетице.

В свою очередь Гамачек, потребовавший от прокуратуры привлечь авторов публикации и редакцию интернет-издания к судебной ответственности за клевету, проинформировал, что с 14 апреля в МВД республики состоялось несколько встреч "с участием руководителей служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По его словам, единственной темой этих совещаний были последствия взрывов во Врбетице для национальной безопасности Чехии и отношений с Россией. Гамачек добавил, что возможность "любого обмена с РФ" по ситуации с инцидентом в деревне "ни на мгновение не становилась" предметом обсуждения. По мнению первого вице-премьера, подобные спекуляции в СМИ "наносят ущерб интересам" его страны и на руку другим государствам.

Контроль за расследованием дела, связанного с несостоявшейся поездкой Гамачека в РФ, осуществляет Генеральная прокуратура республики. Комитет по внешней политике, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) пригласил первого вице-премьера на заседание, посвященное данному вопросу, но тот, ссылаясь на занятость, четырежды проигнорировал обращения законодателей.

Обострение двусторонних отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства республики в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять РФ в причастности к инциденту во Врбетице.