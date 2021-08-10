Байден заявил, что уважает решение Куомо подать в отставку

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что уважает решение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подать в отставку на фоне поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны.

"Я уважаю решение губернатора, и я уважаю решение, которое он принял", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов в Белом доме отставку Куомо.

В своем заявлении во вторник губернатор отметил, что доклад прокуратуры штата, свидетельствующий о том, что он был уличен в неподобающем поведении, содержит множество неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжелых обвинений". По его словам, решение об отставке вступит в силу через две недели. Губернатор принес извинения всем женщинам, которые могли пострадать от его действий, однако подчеркнул, что не стремился тем или иным образом оскорбить их или поставить в неловкое положение.

О скандале

На прошлой неделе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила Куомо каких-либо обвинений. С призывом к губернатору подать в отставку выступил сам Байден, а также несколько законодателей от Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио.

В пятницу одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны губернатора Нью-Йорка, первой подала заявление о возбуждении против него уголовного дела. Рассмотрением ее заявления занимается офис шерифа округа Олбани Крейг Эппл. По итогам расследования губернатору могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления.