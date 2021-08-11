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Политический кризис в Венесуэле

Еще одна страна решила выйти из Группы Лимы из-за изменения позиции по Венесуэле

Глава МИД Сент-Люсии Альва Баптисте заявил, что новое правительство, приступившее к работе 5 августа, намерено "восстанавливать разрушенные отношения с другими странами"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Правительство государства Сент-Люсия решило выйти из Группы Лимы и наладить отношения с другими странами, в том числе Венесуэлой. Об этом заявил во вторник агентству EFE глава МИД островного государства Альва Баптисте.

"Мы незамедлительно выйдем из Группы Лимы", - сказал он.

По словам Баптисте, новое правительство Сент-Люсии, приступившее к работе 5 августа, намерено "восстанавливать разрушенные отношения с другими странами".

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

После того, как в декабре 2019 года пост президент Аргентины занял левоцентрист Альберто Фернандес, республика вышла из Группы Лимы из-за несогласия с ее позицией. Новое правительство Перу во главе с Педро Кастильо, вступившим в должность главы государства в июле этого года, также отдалилось от позиций блока и выступило за нормализацию отношений с Венесуэлой и снятие с нее санкций.

Теги
Сент-ЛюсияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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