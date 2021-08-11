СМИ: крупнейшее оппозиционное движение Гонконга самораспустится из-за расследования

ГОНКОНГ /СЯНГАН/. 11 августа. /ТАСС/. Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция "Гражданский фронт за права человека" объявит о прекращении своей деятельности на фоне проводимого в отношении нее полицейского расследования. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники из числа участников коалиции.

"Поскольку основные лидеры движения арестованы, а многие его ключевые члены покинули организацию в последние несколько месяцев, фронт вынужден принять решение о самороспуске", - приводит газета слова источника.

Члены "Гражданского фронта за права человека" соберутся в пятницу, чтобы вынести официальное решение о роспуске коалиции.

Полиция начала расследование деятельности организации в связи с тем, что летом прошлого года вступил в силу новый закон о национальной безопасности. В частности, у правоохранительных органов вызывают вопросы каналы финансирования этой организации из-за рубежа. Ей было отказано в продлении регистрации.

С 2003 по 2019 год движение созывало многотысячные митинги 1 июля (день перехода Гонконга под юрисдикцию КНР). В прошлом году полиция впервые запретила проведение этого мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В 2019 году в Гонконге прокатилась волна беспорядков. Некоторые активисты стали фигурантами уголовных дел, другие бежали за рубеж.