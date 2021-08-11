СМИ: данные, которые британец якобы передал России в ФРГ, касались борьбы с терроризмом

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Информация, которую работник британского посольства в Берлине якобы передал российской стороне, касалась борьбы с терроризмом. Об этом сообщил в среду портал Focus Online со ссылкой на источники.

Онлайн-издание не приводит никаких подробностей на этот счет.

По версии немецкой Генпрокуратуры, работник посольства Великобритании в Берлине по крайней мере один раз передал "представителю российской спецслужбы" полученные в рамках своей профессиональной деятельности данные. Утверждается, что в обмен он получил наличные. Его задержали во вторник в Потсдаме.

Подозреваемый не имеет дипломатического статуса, пишет издание.