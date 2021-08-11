В Киеве призвали пока не воспринимать всерьез предложения разместить ПВО США на Украине

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о размещении на украинской территории американских средств противовоздушной обороны (ПВО) пока не следует рассматривать всерьез и считать официальной позицией Киева. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз", - сказал он.

Никифоров отметил, что такие решения зависят "не только от слов", но и от консенсуса в украинском обществе, желания НАТО, "готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлят" Россию.

"Поэтому я думаю, что это просто размышления о том, как нам усилить безопасность на Украине, в регионе", - добавил пресс-секретарь. Он затруднился ответить на вопрос о том, будет ли президент Владимир Зеленский поднимать этот вопрос на встрече с американским президентом Джо Байденом во время визита в Вашингтон, который запланирован на 30 августа. "Если такой вопрос будет подниматься во время переговоров, мы сообщим постфактум", - сказал Никифоров.

Вице-премьер Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом заявил о необходимости "расширить пакет в сфере безопасности для Украины", причем "в первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений". По словам Резникова, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что призыв Украины разместить ПВО США на территории страны доказывает провокационный характер политики Киева в регионе и в отношении РФ.