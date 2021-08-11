В ООН сообщили, что не проводят эвакуацию персонала организации из Афганистана

ООН, 11 августа. /ТАСС/. ООН обновляет план на случай чрезвычайной ситуации в Афганистане, но эвакуация персонала организации из страны не идет. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"План на случай чрезвычайных ситуаций продолжает обновляться и рассматриваться в рамках обеспечения безопасности всех наших сотрудников, - сказал он. - В то же время мы доставляем столько помощи, сколько возможно".

"Эвакуации нет. <...> Сейчас у нас насчитывается около 3 тыс. местных сотрудников, около 300 человек международного персонала", - отметил он. По словам представителя ООН, еще больше сотрудников работает дистанционно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.

11 августа боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере Афганистана. По информации агентства Пажвок, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений.