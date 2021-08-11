Премьер Греции поблагодарил Украину, Катар и Румынию за помощь в тушении пожаров

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину, Катар и Румынию за то, что они прислали пожарных и специальную технику для помощи в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы правительства.

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел сегодня серию телефонных разговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Премьер-министр тепло поблагодарил трех лидеров за ценную помощь их стран Греции в борьбе с пожарами. Украина, Катар и Румыния способствовали тушению пожаров, направив в общей сложности 340 пожарных и 24 автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в ходе переговоров были подтверждены прекрасные двусторонние отношения, что нашло отражение в немедленной связи и ответе на просьбу Греции об оказании срочной помощи в борьбе с пожарами. "Премьер-министр Украины, эмир Катара и президент Румынии выразили солидарность с нашей страной и греческим народом", - говорится в сообщении.

В Греции последние две недели стоит крайне жаркая погода, что вызвало десятки лесных пожаров. Температура поднималась местами до 47 градусов. Помощь Греции оказывают многие страны, включая Россию, которая направила один пожарный самолет Бе-200ЧС и два Ил-76, а также два вертолета Ми-8 для участия в тушении очагов природных пожаров.