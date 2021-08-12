Первый замгоссекретаря США проведет встречу с новым послом КНР в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и новый посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган проведут в четверг, 12 августа, встречу в Госдепартаменте. Об этом свидетельствует распространенный в среду пресс-службой график ведомства.

Согласно этой информации, встреча состоится в 14:00 по местному времени (21:00 мск) и пройдет в закрытом для прессы режиме. Подробности не приводятся.

Новый посол КНР прибыл в Вашингтон в конце июля. 55-летний Цинь Ган стал 11-м послом Китая в Соединенных Штатах. Он сменил на этой должности 68-летнего Цуй Тянькая, который был назначен послом КНР в США в апреле 2013 года. В июне посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о том, что Цуй Тянькай в скором времени оставит свой пост и вернется на родину.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине, с 1988 года работает в структуре МИД КНР. В 2002-2005 годах занимал должность советника посольства Китая в Соединенном Королевстве, в 2005-2010 годах был заместителем главы департамента информации и печати, а также официальным представителем МИД КНР. В 2010-2011 годах был посланником посольства КНР в Великобритании, в 2011-2014 годах возглавлял департамент информации и печати МИД Китая, а также занимал должность официального представителя внешнеполитического ведомства. В 2014-2017 годах был помощником министра иностранных дел и возглавлял департамент протокола МИД, с 2018 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая.