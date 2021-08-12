В Замбии президентские и парламентские выборы проходят с усиленными мерами безопасности

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в четверг в Замбии в условиях принятия властями повышенных мер безопасности из-за серии столкновений в начале текущего месяца между активистами различных политических сил. Об этом сообщила замбийская радиостанция "Радио Феникс".

По ее данным, впервые с момента обретения страной независимости в 1964 году выборы проходят в условиях, когда на улицах городов Замбии и на избирательных участках находятся военные. Они были развернуты 1 августа по указанию действующего президента страны Эдгара Лунгу после убийства двух сторонников правящей партии "Патриотический фронт". Глава государства подчеркнул, что военные получили приказ обеспечить в том числе нормальные условия работы избирательных комиссий во время выборов.

За пост президента на выборах борются 16 кандидатов, включая Лунгу. Он был впервые избран главой государства на промежуточных выборах 2015 года после смерти Майкла Саты, занимавшего тогда должность президента. В 2016 году состоялись очередные президентские выборы на новый полный срок, в которых Лунгу победил. Оппозиция настаивала, что он не может выставлять свою кандидатуру на нынешние выборы, так как конституция страны ограничивает продолжительность выполнения одним человеком президентских полномочий двумя сроками. Однако Конституционный суд Замбии счел, что 65-летний Лунгу имеет право участвовать в выборах 2021 года в качестве кандидата.

Основным конкурентом действующего президента является лидер Объединенной партии за национальное развитие 59-летний Хакаинде Хичилема. Он уже в шестой раз участвует в президентских выборах в качестве кандидата и пока ни разу не добивался на них победы. Хичилема дважды проигрывал Лунгу, в последний раз разрыв между ними составил 2,7% от собранных голосов.

Опросы общественного мнения показывают, что к дню выборов оба ведущих кандидата подошли с примерно равной поддержкой со стороны избирателей. В результате аналитики не берутся предсказать исход голосования. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре 50% плюс один голос, то состоится второй тур. Срок полномочий президента - пять лет.

Однопалатный парламент

На всеобщих выборах правящая партия "Патриотический фронт" добивается сохранения своего большинства в однопалатном парламенте. В предыдущем составе она имела фракцию из 80 депутатов.

Крупнейшая оппозиционная Объединенная партия за национальное развитие имела 58 депутатских мест. Парламент Замбии насчитывает 164 депутатов, из которых 156 избираются простым большинством, еще 8 назначаются главой государства. Срок полномочий парламента - пять лет.

Для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Замбию прибыла делегация Африканского союза. Ее возглавляет бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома.

Экономика Замбии основана на добыче и экспорте сырья, в первую очередь меди и кобальта. Из-за падения в последние два года в связи с пандемией коронавируса мирового спроса на эти товары страна сейчас находится в сложном финансовом положении. Государственная задолженность достигла почти 120% ВВП. В результате Замбия вынуждена тратить только на обслуживание долга до 40% свой экспортной выручки.