Президент Мадагаскара отправил в отставку правительство

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку всех членов правительства. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Причины такого шага со стороны главы государства в заявлении канцелярии не приводятся. Между тем в своем выступлении в минувшее воскресенье по национальному телевидению Андри Радзуэлина раскритиковал действия правительства и ряда министров, назвав их неудовлетворительными. "Как и в футбольной команде, люди должны меняться, когда в работе правительства есть провалы, - отметил президент. - Будут изменения, и это коснется тех, кто не выполняет порученную им работу".

Нынешнее решение об освобождении министров от должностей принято на фоне продолжающегося на Мадагаскаре расследования дела о покушении на главу государства. С 20 июля власти арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства Андри Радзуэлины и свержения правительства. По данным агентства Рейтер, среди арестованных пять генералов армии и жандармерии, а также четверо иностранцев, включая граждан Франции.