Милорад Додик заявил, что готов скорее сесть в тюрьму, чем признать геноцид в Сребренице

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что трагедия в Сребренице не является геноцидом, и он скорее готов сесть в тюрьму, чем признать обратное. Об этом он заявил в четверг изданию Srpski Telegraf.

"Я скорее выберу сесть в тюрьму, чем признаю что-то, чего не было, то есть так называемый геноцид в Сребренице. Эти разговоры о так называемом геноциде появились в 2002 году, семь лет спустя после событий. Правда в том, что геноцида не было", - подчеркнул Додик, напомнив, что к аналогичному выводу пришла международная комиссия под руководством израильского историка Гидеона Грайфа.

Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко 23 июля ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. В ответ руководство Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) объявило, что в знак протеста против поправки не будет принимать участие в работе властных органов БиГ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение запретом на отрицание геноцида в Сребренице. Россия как государство - гарант мирного соглашения и член руководящего комитета рассматривает произошедшее как неприкрытое покушение на суверенитет Боснии и Герцеговины, ее конституционный строй и полномочия органов власти, заявила Захарова.

Во время войны 1992-1995 годов Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованной зоной, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 г. туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего вывоз мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, в результате которых были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к нему почти 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года события в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 г. наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.