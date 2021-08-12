{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Похищенные хакерами документы из МИД Литвы были под грифом "секретно"

Хакеры похитили переписку МИД с посольствами балтийской республики за рубежом и посольствами других стран в Литве

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Документы, которые были похищены хакерами в результате кибератаки против Министерства иностранных дел Литвы, носили секретный характер. Об этом в четверг литовскому новостному порталу "Делфи" заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Есть признаки того, что определенная информация [находившаяся в электронных ресурсах МИД] была похищена. Она была под грифом "секретно", - сказал глава Литвы. По его словам, похищенные сведения "могут причинить большой ущерб союзникам" Вильнюса.

Как в четверг сообщили литовские СМИ, хакеры похитили переписку МИД с посольствами балтийской республики за рубежом и посольствами других стран в Литве. В социальных сетях появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского министерства. Речь, согласно информации в СМИ, идет о якобы 500 тыс. писем.

Теги
Россия
Глава МИД Израиля открыл в Рабате Бюро по связям еврейского государства в Марокко
Договор о возобновлении дружеских отношений между странами был подписан 22 декабря 2020 года
Читать полностью