Проживающие на Украине румыны озабочены законодательством страны о правах меньшинств

БУХАРЕСТ, 12 августа. /ТАСС/. Делегация лидеров румынского меньшинства на Украине провела в четверг консультации в Бухаресте с государственным секретарем МИД Румынии Даном Николаеску. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

В ходе консультаций "был проведен обмен мнениями о том, как изменения в украинском законодательстве отразятся на правах лиц, принадлежащих румынскому меньшинству на Украине, а также об эффективных и долговременных способах сохранения уровня прав этнических румын, особенно в отношении образования на родном языке", указывается в сообщении.

"Николаеску принял к сведению озабоченность представителей румынского меньшинства в связи с проектом нового украинского закона, который регулирует возможности осуществления ими прав на собственную идентичность, и подтвердил позицию румынской стороны, согласно которой в процессе принятия этого нормативного акта необходимы обстоятельные консультации с представителями румынского меньшинства", - указывает МИД страны.

Госсекретарь МИД Румынии также отметил, что "в диалоге с украинской стороной румынская сторона добилась признания идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком, что должно быть отражено в украинском законодательстве и нормах, и, соответственно, признано, что так называемый молдавский язык не существует".

В ходе консультаций были также обсуждены перспективы начала работы Румынского культурного института в Киеве, а также открытия румынского консульства в Измаиле.

Украинский закон о государственном языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука.

С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком. Эти нормы распространяются также на объявления, афиши, входные билеты, другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, на публичное исполнение театральных представлений, функционирование музеев и проведение выставок, распространение и демонстрирование фильмов, туристическое и экскурсионное обслуживание.

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас расценил вступившие в силу положения закона о государственном языке Украины, предусматривающие новые правила обязательного использования украинского языка как государственного в сфере культуры, как грубое нарушение прав человека.