Посол Афганистана в США считает, что политического урегулирования в стране может не быть

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Посол Афганистана в США Адела Раз не исключает, что шансов на политическое урегулирование ситуации в стране может не быть. Соответствующее заявление она сделала в среду в интервью американской телекомпании NewsNation.

"Нужно сохранять надежду, чтобы продолжать двигаться вперед. Думаю, начало переговорного процесса дало эту надежду на политическое урегулирование, - сказала Раз в ответ на вопрос ведущей о перспективах урегулирования ситуации в Афганистане. - Но нужно также сохранять бдительность и не ставить все на одну карту, исходя из того, что следует ожидать политического урегулирования. Есть вероятность того, что его не последует".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.