Глава МИД Афганистана: талибы не разорвали связей с международными террористами

"Все те, кто верит, что "Талибан" порвет связи с международным терроризмом, допускают большую ошибку. Группировка "Талибан" раньше совместно с международными террористами вела войну как против Афганистана, так и против европейцев, американцев, РФ и других, - сказал он. - И сейчас эта угроза сохраняется. Они не прекратили свои связи с другими террористическими организациями".

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекращало связи с международными террористическими организациями. Об этом заявил в четверг глава МИД Афганистана Ханиф Атмар в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

По словам Атмара, в настоящее время более 10 тыс. боевиков иностранных террористических организаций бок о бок воюют против правительства Афганистана, против вооруженных сил страны. Он указал, что в их рядах есть уйгуры, пакистанцы, узбеки и представители других среднеазиатских стран.

"Интересно то, что "Талибан" этим группировкам обещает: если они сейчас помогут им в борьбе против правительства Афганистана, то в будущем они окажут им помощь уже в борьбе против правительств государств, чьими гражданами являются эти международные террористы", - добавил глава МИД Афганистана.

Совместное управление страной

Ханиф Атмар подтвердил, что правительство предлагало радикальному движению "Талибан" разделить властные полномочия.

"Такое предложение [правительства Афганистана о совместном управлении страной "Талибану"] было, и это предложение было озвучено нашей делегацией в рамках общего рассмотрения вопроса. Рамки этого предложения состоят из трех частей, из трех фаз. Первая фаза - это прекращение огня, вторая фаза - это достижение соглашений. И третья - это некий переходный этап, с тем чтобы создать совместное правление", - сказал он.

"Единственное условие, которое выдвигало правительство Афганистана - это то, чтобы народ Афганистана определял строй и режим, который будет в будущем в Афганистане. И этот строй должен быть достигнут свободным волеизъявлением народа Афганистана, с тем чтобы Афганистан еще раз не стал базой международного терроризма", - добавил Атмар.

"Если "Талибан" отвергнет это предложение, то таким образом они отвергнут не только предложение государства Афганистана, они отвергнут предложение регионального характера, исходящего из региона, так и международного, в котором Россия приняла также активное участие", - отметил глава МИД Афганистана.

Атмар подчеркнул, что Кабул будет предпринимать действия по достижению мира в стране совместно с РФ, Центральной Азией, европейскими союзниками, США и всем международным сообществом.

Что касается российско-афганских отношений, Кабул полностью доверяет российской стороне в ее контактах с движением "Талибан", отметил министр.

"Мы имеем достаточно дружественные отношения с российской стороной, и наши друзья в российском руководстве эту информацию [о переговорах РФ и делегации талибов] нам предоставляют. Мы не нуждаемся в получении подобного рода информации из каких-либо других источников или каналов, - сказал он. - Мы друг другу доверяем, мы полностью доверяем российской стороне, мы считаем, что цели наших наций совпадают - это достижение мира и борьба с международным терроризмом".

По словам министра, Кабул поддерживает визиты делегации талибов в Россию, в случае если они совершаются в мирных целях. "Если визиты делегации группировки "Талибан" в Москву совершаются с целью мирных инициатив, то мы всегда это поддерживаем. Встречи и заседания, которые проходили в Москве, будь то в московском формате консультаций по Афганистану или заседания межафганских встреч, мы считаем очень полезными и соответствующими целям достижения мира", - добавил Атмар.

Мирный план

Ранее в четверг некоторые СМИ сообщили, что афганское правительство предложило талибам "новый мирный план", в котором якобы соглашалось разделить власть в стране. Указывалось также, что взамен Кабул будто бы требовал от радикалов незамедлительно прекратить наступление на афганские города.

Некоторое время спустя администрация главы Афганистана заявила, что план по мирному урегулированию конфликта в Афганистане "остается таким же, каким и был ранее заявлен". Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официального представителя политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина также сообщил, что радикальное движение "Талибан" не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений относительно разделения властных полномочий.