CNN: США могут перенести свое посольство в Афганистане на территорию аэропорта Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Посольство США в Афганистане может быть перенесено на территорию аэропорта в Кабуле на фоне укрепления позиций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, американское руководство рассматривает различные варианты обеспечения безопасности сотрудников посольства. Перемещение дипмиссии на территорию аэропорта представляется из них "наиболее вероятным", поскольку это позволит при необходимости в короткие сроки вывезти дипломатов из Афганистана. Кроме того, администрация США опасается, что при сохранении посольства на его нынешнем месте перемещение между аэропортом и дипмиссией в будущем может быть небезопасным.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент, как ожидается, объявит об эвакуации "значительного числа" сотрудников американского посольства в Кабуле. По словам его источников из числа официальных лиц, в проведении эвакуации помогут американские военные. Для этого в данный район на временной основе будут переброшены дополнительные силы. Как констатирует агентство, это является стандартной практикой.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник на регулярном брифинге, что Вашингтон постоянно проводит оценки того, какой опасности подвергается посольство США в Кабуле, и рассчитывает сократить численность его персонала. По его словам, США "хотят сократить число тех сотрудников в Афганистане, чьи обязанности можно выполнять где-то еще".

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.