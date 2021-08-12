В Минске назвали ситуацию на белорусской границе напряженной, но контролируемой

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация на государственной границе Белоруссии остается напряженной, к ее охране привлечены различные силовые структуры. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью агентству БелТА, опубликованном в четверг.

"В целом ситуация на наших рубежах остается напряженной, но контролируемой. При этом для обеспечения пограничной безопасности задействуется не только пограничное ведомство. К охране границы активно привлекаются и другие силовые структуры, которые также являются субъектами обеспечения пограничной безопасности", - сказал госсекретарь.

Вольфович сообщил, что сейчас на границе отмечается значительное увеличение потока нелегальных мигрантов, особенно на западном направлении. "Это связано как с сезонностью миграционных процессов, так и с социально-политической ситуацией в тех странах, из которых люди стремятся сегодня уехать", - пояснил госсекретарь Совбеза. При этом он призвал не забывать о таких угрозах, как распространение наркотиков, контрабанда оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов. "От умения противостоять им во многом зависит безопасность государства, каждого гражданина Белоруссии. И концентрировать все ресурсы только лишь на противодействии миграционным процессам нерационально", - сказал Вольфович. К тому же, добавил он, мигранты не выбирают Белоруссию "в качестве конечного остановочного пункта".

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегалов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. По решению МВД Литвы, пограничники стали применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции. С 3 августа по настоящее время около 1,3 тыс. нелегалов были вытеснены из района границы, что заставило их вернуться в Белоруссию.

Лукашенко обвинил власти сопредельных стран в том, что они не допускают на свою территорию мигрантов и "возвращают в Белоруссию полуживых людей". Он потребовал от силовиков не допускать нарушения госграницы.