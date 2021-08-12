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Великобритания направит в Афганистан 600 военных для содействия эвакуации своих граждан

В связи с ухудшением обстановки в стране численность сотрудников британского посольства в Кабуле сокращается до минимума, говорится в заявлении оборонного ведомства королевства

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Великобритания временно направит 600 военнослужащих в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан и граждан Афганистана, помогавших британским военным, участвовавшим в миссии НАТО в стране. Как говорится в заявлении, распространенном в четверг оборонным ведомством королевства, в связи с ухудшением обстановки в стране численность сотрудников британского посольства в Кабуле сокращается до минимума.

"[В страну] будет дополнительно направлено около 600 военнослужащих в свете эскалации насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности. Параллельно в британском посольстве в Кабуле останутся только ключевые сотрудники, которые сосредоточатся на оказания консульских услуг и оформлении виз тем, кому необходимо срочно покинуть страну", - сказано в документе.

Теги
АфганистанВеликобритания
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