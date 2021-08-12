В Латвии заявили, что ситуация на границе с Белоруссией не стала спокойнее

РИГА, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация на границе Латвии с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, не стала спокойнее. Об этом в четверг сообщил госсекретарь министерства внутренних дел республики Дмитрий Трофимов по итогам первого заседания Центра оперативного управления для разрешения миграционного кризиса, созданного при МВД.

"Ситуация на границе на данный момент никоим образом не стала спокойнее, поскольку эти группы [нелегальных мигрантов] продолжают находиться недалеко от границы. И в соответствии с полномочиями, предоставленными погранохране в сотрудничестве с партнерами - как Национальными вооруженными силами, так и Государственной полицией - ведется работа по наблюдению и сдерживанию. Это означает очень тяжелую физическую работу на месте, чтобы достичь такого результата", - сказал он Латвийскому телевидению.

По его словам, с момента введения режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией 11 августа ни один человек не был задержан за незаконное пересечение границы с соседней страной. При этом Государственная служба пограничной охраны предотвратила попытку проникновения в республику более 100 человек.

Как сообщает пресс-служба МВД Латвии, всего с 1 июня по 11 августа погранохрана задержала 380 человек на границе с Белоруссией, они были размещены в нескольких центрах для беженцев. В центре для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой, в котором можно разместить 400 соискателей убежища, на данный момент находится 351 человек.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии ввело до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. На этой неделе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки на границе.