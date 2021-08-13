Армия Египта уничтожила 13 боевиков в центральной и северной частях Синая

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Египта провели очередную успешную операцию по ликвидации боевиков действующего преимущественно на севере Синайского полуострова экстремистского подполья. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении армейского командования.

"Вооруженные силы продолжают проводить свои мероприятия по борьбе с терроризмом в центральной и северной частях Синая. Им удалось ликвидировать 13 членов экстремистского подполья", - указано в сообщении. Как уточняется, в результате перестрелки с боевиками погиб один военнослужащий, девять получили ранения.

ВС республики среди прочего удалось изъять различные, в том числе химические, боеприпасы, а также 13 самозарядных винтовок разного калибра и 20 магазинов с патронами, которые экстремисты использовали в своих вылазках. Помимо этого, изъяты армейские бинокли, сотовые телефоны, компьютеры и денежные средства в нескольких валютах.

Более трех лет назад армия и МВД Египта начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018", которая, в отличие от всех предыдущих, проходит как на севере и в центре полуострова, так и в дельте Нила и в пустыне на западе страны. В ней участвуют армейские подразделения, сотрудники министерства внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих. Полностью ликвидировать террористическое подполье пока не удается.