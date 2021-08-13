Bloomberg: ЦРУ намерено создать специальный центр для слежки за Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассматривает предложения по созданию отдельного "Центра миссий по Китаю" в свете увеличения масштаба работы по этой стране. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, новый центр будет выделен из более масштабного отделения, отвечающего за Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Такая мера позволит обеспечить новому образованию достаточное число специалистов, финансирование и внимание чиновников к вопросам, связанным с Китаем. Как отмечает агентство, в настоящее время аналогичные центры занимаются Ближним Востоком, контрразведкой и антитеррористической деятельностью.

В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай представляет собой главный "геополитический вызов" для Соединенных Штатов в этом столетии.