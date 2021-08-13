Новый посол КНР в Вашингтоне и замгоссекретаря США указали на важность диалога двух стран

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе встречи в Вашингтоне указали на важность двусторонних отношений, а также на необходимость решать вопросы и проблемы путем диалога. Об этом по итогам встречи заявил журналистам китайский посол.

"Обе стороны согласились с тем, что китайско-американские отношения очень важны, обеим сторонам необходимо решать проблемы путем диалога и коммуникации, надлежащим образом урегулировать различия и разногласия, содействовать улучшению двусторонних отношений", - приводит слова Цинь Гана в пятницу телеканал CGTN.

Посол КНР также указал на то, что тайваньский вопрос является наиболее важным и чувствительным вопросом в двусторонних отношениях. Как сообщил телеканал, Цинь Ган "четко изложил Шерман позицию Китая по этому вопросу".

Согласно опубликованному по итогам встречи заявлению посольства КНР в США, в ходе встречи стороны произвели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, договорились поддерживать коммуникацию и тесный диалог.

Новый посол КНР Цинь Ган прибыл в Вашингтон в конце июля. Он сменил на этой должности Цуй Тянькая, который был назначен послом КНР в США в апреле 2013 года. В июне посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о том, что Цуй Тянькай в скором времени оставит свой пост и вернется на родину.