AFP: талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане

ТАСС, 13 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Лашкаргах - административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города.​​​​​​

В свою очередь официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.