Премьер Греции совершил перестановки в составе кабинета министров

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис совершил небольшие перестановки в составе своего кабинета, они не коснулись ключевых постов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы правительства.

По ее словам, изменения произведены в связи с повышением в должности генерального секретаря министерства финансов Христоса Триантопулоса до заместителя министра при премьер-министре, отвечающего за государственную помощь и восстановление после стихийных бедствий. "Это сделано для того, чтобы немедленно заработал механизм управления для поддержки жителей и восстановления пострадавших от пожаров территорий", - отмечается в решении.

В связи с этим премьер-министр произвел ряд перестановок в кабинете. Нынешний заместитель министра при премьер-министре Христос-Георгиос Скерцос становится государственным министром с прежними обязанностями.

Нынешний заместитель министра сельскохозяйственного развития и продовольствия Иоаннис Иконому становится заместителем министра при премьер-министре и официальным представителем правительства. Аристотелия Пелони, временно замещавшая официального представителя, остается в должности первого заместителя официального представителя правительства. Заместитель министра цифрового управления Георгиос Стилиос переходит на должность заместителя министра сельскохозяйственного развития и продовольствия вместо Иконому.

Заместитель министра при премьер-министре Теодорос Ливаниос переходит на должность заместителя министра цифрового управления вместо Стилиоса.

Приведение к присяге новых министров состоится позднее в пятницу в президентском дворце.