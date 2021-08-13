Белорусский суд признал экстремистскими материалы tut.by и его нового проекта

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусское издание tut.by сообщило в пятницу, что суд признал экстремистскими его материалы и материалы его нового проекта "Зеркало".

"Материалы Zerkalo.io и его соцсетей (как и tut.by) признали экстремистскими", - сообщает издание в своем Telegram-канале.

Белорусское интернет-издание "Зеркало", которое в июле начали выпускать журналисты tut.by, сообщает: "Суд Центрального района 13 августа рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационную продукцию портала tut.by и его соцсетей, а также Zerkalo.io экстремистскими материалами".

МВД Белоруссии подтвердило признание "медиаресурса tut.by и его аналогов" экстремистскими.