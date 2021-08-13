Минобороны КНР обвинило Японию в попытках бросить вызов послевоенному мировому порядку

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Японские власти стремятся бросить вызов послевоенному мировому порядку и демонстративно отказываются переосмыслить уроки истории. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, комментируя визит главы японского военного ведомства Нобуо Киси в синтоистский храм Ясукуни.

"Это очередной раз свидетельствует, что Токио неверно трактует историю японской агрессии и вынашивает опасные планы, стремясь бросить вызов послевоенному мировому порядку", - приводятся слова У Цяня на странице Минобороны Китая в социальной сети WeChat.

Как он подчеркнул, Япония "отказывается от собственного будущего", поскольку не желает исправить ошибки. "Мы требуем, чтобы японская сторона как следует переосмыслила свою захватническое прошлое и навсегда твердо запомнила уроки истории", - добавил официальный представитель.

"Япония должна предпринять реальные шаги, чтобы вернуть доверие соседних стран и международной общественности", - подытожил У Цянь.

Ясукуни - храм, где хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому Китай, Республика Корея и некоторые другие азиатские государства рассматривают посещение этого места официальными лицами как оправдание японской агрессии.