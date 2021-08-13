СМИ: персонал посольства США в Кабуле уничтожит важную документацию и компьютеры

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Персонал американского посольства в афганской столице обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры перед эвакуацией. Об этом сообщило в пятницу Национальное общественное радио США (NPR), в распоряжении которого оказалась соответствующая служебная записка.

В документе отмечается, что большинство сотрудников диппредставительства, особенно те, кто не имеет опыта консульской работы, будут эвакуированы, в посольстве останется только небольшое число консульского персонала. Как отмечает радиостанция, в дипмиссии также работает много афганцев, неизвестно, будут ли они эвакуированы.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около тысячи военных останутся в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.