В США от Пентагона потребовали раскрыть данные о слежении за страницами военных в соцсетях

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Американская правозащитная организация Judicial Watch потребовала через суд от Министерства обороны США раскрыть информацию о возможном сборе данных ведомством об учетных записях военнослужащих в социальных сетях. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в пятницу.

"Judicial Watch объявила сегодня о подаче иска на основании американского закона о свободе информации к Министерству обороны США относительно любых данных о том, следит ли оно или планирует следить за аккаунтами военнослужащих в соцсетях", - отмечается в документе.

Как следует из материалов в электронной базе федерального суда столичного округа Колумбия, иск был подан в среду от лица юриста Judicial Watch Джеймса Питерсона. В качестве ответчика указан Пентагон. Представителям ведомства уже направлена судебная повестка.

В Judicial Watch подчеркивают, что обратились в суд, поскольку в мае текущего года министерство отказалось ответить на запрос о предоставлении информации. Тогда организация требовала предоставить ей сведения, касающиеся возможного сбора Пентагоном данных об аккаунтах военнослужащих и каких-либо сотрудников ведомства на предмет наличия "экстремистских материалов или действий".

Правозащитники заострили внимание на том, что представители министерства ранее озвучивали планы отслеживать материалы, публикуемые военнослужащими США в соцсетях с целью выявления среди них экстремистов. "Никого не получится одурачить, при [президенте США Джо] Байдене Пентагон злоупотребляет своими полномочиями, шпионя за публикациями военных, которые придерживаются консервативных взглядов", - заявил в связи с этим президент Judicial Watch Том Фиттон. Он допустил, что ведомство нарушает закон, "пряча документы", которые это подтверждают.

Представители Министерства внутренней безопасности США и Пентагона ранее заявляли, что проводят внутренние проверки для выявления лиц с экстремистскими убеждениями среди сотрудников этих ведомств. Сбор данных о действиях экстремистов активизировали, в частности, в свете событий 6 января текущего года. В этот день сторонники Дональда Трампа, возглавлявшего в то время администрацию США, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.