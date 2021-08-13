{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

США утверждают, что связанные с РФ, КНР и Ираном СМИ распространяют дезинформацию о ковиде

В заявлении Министерства внутренней безопасности США приводятся оценки относительно имеющихся для страны угроз в террористической сфере

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США утверждает, что СМИ, якобы связанные с властями России, Китая и Ирана, распространяют заведомо ложные материалы о новом коронавирусе и вакцинах от него. Данная версия приводится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте указанного ведомства.

В документе приводятся оценки относительно имеющихся для США угроз в террористической сфере. В нем говорится, что "государства из числа противников [США] активизировали попытки посеять разногласия". "К примеру, связанные с властями России, Китая и Ирана СМИ неоднократно распространяли теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин, в некоторых случаях усиливая призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения", - утверждают в МВБ США.

В заявлении не приводятся какие-либо доказательства указанной версии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от коронавируса. Как подчеркнул Песков, какие-либо обвинения в этой связи являются полным абсурдом.

Теги
СШАИранРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В США считают, что антиковидные ограничения могут стать поводом для атак экстремистов
В Министерстве внутренней безопасности констатировали, что террористические группировки рассчитывают спровоцировать людей на совершение терактов
Читать полностью