Лидер этнических таджиков Афганистана возглавил фронт сопротивления талибам

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур объявил в пятницу о создании комитетов народного сопротивления (КНС) для отпора наступлению вооруженных формирований радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Как сообщил телеканал Al Alam, он принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса, которое состоялось в городе Мазари-Шариф - административном центре северо-западной провинции Балх.

"Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа", - заявил Нур, который является политическим лидером этнических таджиков. По его словам, на севере страны будут созданы несколько мобилизационных центров по записи добровольцев в ряды КНС. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус "Шахин", которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.

Телеканал отмечает, что в совещании в Мазари-Шарифе принял участие предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум - этнический узбек, который занимал пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годов.

Ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил в Кабуле, что правительство твердо намерено дать отпор боевикам радикального движения "Талибан", которые установили контроль над 20 из 32 провинций страны. Афганский президент Ашраф Гани 11 августа посетил Мазари-Шариф, где также встречался с бывшими вождями Северного альянса, которые воевали на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции против талибов в 2001 году.

Тем временем сторонники "Талибана" продолжают наступление на провинциальные центры. Афганские ВВС наносят удары с воздуха по их позициям, но не могут остановить продвижение боевиков, которые в пятницу взяли под контроль город Таринкот (административный центр провинции Урузган), а позже захватили Пули-Алам, который расположен в 50 км южнее Кабула. Талибы овладели также ключевыми городами Герат и Кандагар на западе и юге Афганистана. По оценкам экспертов, радикалы контролируют 70% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.