Байден обсудил эвакуацию дипломатов США из Афганистана с Блинкеном, Остином и Салливаном

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел совещание по ситуации в Афганистане с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином и своим помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома в своем Twitter.

"Президент Байден поговорил с госсекретарем Блинкеном, министром Остином и помощником по национальной безопасности Джейком Салливаном по поводу продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы безопасным образом сократить гражданское присутствие в Афганистане", - отмечается в тексте.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных продолжат в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.