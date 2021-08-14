AP: заксобрание Нью-Йорка приостановит подготовку к импичменту губернатора Куомо

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Законодательное собрание штата Нью-Йорк приостановит расследование по возможности импичмента уходящего в отставку губернатора Эндрю Куомо после того, как он уйдет со своего поста. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, законодатели пришли к выводу, что не обладают достаточными полномочиями, чтобы инициировать процесс импичмента в отношении должностного лица, которое покидает свой пост.

При этом законодатели считают, что если бы Куомо остался на своем посту, то ему в итоге были бы выдвинуты соответствующие обвинения. "Эти [имеющиеся] доказательства, как мы полагаем, привели бы к импичменту, если бы он не уволился", - приводит агентство слова спикера заксобрания Карла Хисти.

Во вторник губернатор Нью-Йорка объявил о решении уйти в отставку. Демократ Куомо усмотрел множество неточностей в докладе прокуратуры штата, свидетельствующем о том, что он был уличен в неподобающем поведении. Через две недели решение об отставке вступит в силу, а губернатором станет заместитель Куомо Кэти Хокул. Она будет первой женщиной на этом посту в истории штата.

На прошлой неделе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ) сообщила, что, как было установлено в ходе расследования, Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений. Подать в отставку Куомо призывали несколько законодателей Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио и президент США Джо Байден.