Полиция Никарагуа провела обыск в офисе критикующей правительство газеты

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Никарагуа провела обыск в офисе одной из крупнейших в стране газет La Prensa, которая выступает с критикой правительства страны. Об этом издание сообщило в пятницу.

"Полицейские провели обыск в офисе газеты, сотрудники правоохранительных органов отключили интернет, электричество и серверы", - говорится в сообщении на сайте газеты.

По данным издания, в отношении руководства газеты начато расследование по обвинению в "таможенном мошенничестве и отмывании денег". Как сообщает La Prensa, в ее офисе до сих пор находятся сотрудники правоохранительных органов.

За последние месяцы в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. В их число вошла дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки. Президент Никарагуа Даниэль Ортега, комментируя ситуацию с задержанием оппозиционеров, заявил, что власти страны не преследуют своих оппонентов по политическим мотивам, а борются с криминалом, который угрожает безопасности республики.