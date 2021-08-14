CNN: США намерены заключить сделку с Катаром о размещении в стране афганских беженцев

ТАСС, 14 августа. Администрация США работает над заключением соглашения с Катаром о временном размещении в стране граждан Афганистана, оказывавших помощь американским военным, а также членов их семей. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN.

Согласно сведениям ее источников, речь идет о порядка 8 тыс. беженцев. Если сделка будет заключена, то "в скором времени" в столицу Катара, город Доха, отправится первая группа из 1-2 тыс. афганцев, отметила телекомпания.

Посольство Катара в США не ответило на запрос CNN прокомментировать заявление.

В американском Госдепартаменте сообщили, что пока не могут назвать третьи страны, где будут размещены афганские беженцы. "Мы рассматриваем все доступные варианты. У нас нет заявления о местах размещения в третьих странах кандидатов на получение специальных иммигрантских виз из Афганистана", - заявил CNN представитель Госдепа.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.