На Кубе отметили 95-летие со дня рождения Фиделя Кастро

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Куба отметила 95-ю годовщину со дня рождения лидера революции на острове Фиделя Кастро. Из-за пандемии массовых мероприятий не организовывалось, однако газеты и передачи на телевидении республики в пятницу были посвящены годовщине рождения лидера революции и истории его революционной борьбы.

На зданиях государственных учреждений были вывешены национальные флаги Кубы и черно-красные знамена "Движения 26 июля", которым некогда руководил Фидель Кастро. Представители руководства республики возложили цветы к могиле Кастро на мемориальном кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что Фидель Кастро "дал стране достоинство". "Он дал стране достоинство, надежду человечеству, решительно и непобедимо противостоял империализму и рос вместе со своим народом и его революцией" - написал глава республики в Twitter.

Фидель Кастро (полное имя - Фидель Алехандро Кастро Рус) родился 13 августа 1926 года в поместье Манакас, недалеко от селения Биран в провинции Орьенте (с 1976 года - провинция Ольгин) на востоке Кубы. Он был третьим из семи детей в семье испанского эмигранта, зажиточного землевладельца Анхеля Кастро Архиса. Во время учебы Кастро примкнул к радикальной студенческой организации "Революционный повстанческий союз", которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы.

В начале 1952 года Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне того же года. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришел Фульхенсио Батиста. В 1953 году группа революционеров предприняла неудачную попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. После Кастро возглавил подпольное "Движение 26 июля" и для подготовки вооруженного восстания на Кубе уехал в Мексику, где познакомился с аргентинцем Эрнесто Геварой.

После победы революции в 1959 году Кастро возглавил Революционное правительство и стал главнокомандующим Революционными вооруженными силами. Проводимая им политика, сопровождавшаяся национализацией собственности граждан и компаний США на Кубе, а также независимый курс во внешней политике и попытки "экспортировать" революцию в другие страны Латинской Америки вызвали недовольство США. Тогда его правительство взяло курс на сотрудничество с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары, началось тесное сотрудничество в военной сфере. В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР.