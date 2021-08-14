Кандидат от оппозиции захватил лидерство на президентских выборах в Замбии

ПРЕТОРИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Кандидат от основной оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема захватил лидерство на состоявшихся 12 августа президентских выборах после подсчета голосов в 15 избирательных округах из 156. Об этом объявил в субботу глава избирательной комиссии Замбии Патрик Ншиндано в столице страны Лусаке.

"После обработки бюллетеней в 15 округах Хакаинде Хичилема набрал 171 604 голоса (59,5%), Эдгар Лунгу [действующий президент страны] - 110 178 (38,2%)", - заявил глава избирательной комиссии в ходе брифинга, который транслировался на официальном портале избиркома. Он отметил, что явка составила 71,76%.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты должны быть объявлены до конца воскресенья.

За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов. Фаворитами на победу рассматриваются действующий глава государства Эдгар Лунгу и лидер оппозиционной Объединенной партии за национальное развитие Хакаинде Хичилема. Последние опросы общественного мнения показали, что ко дню выборов оба ведущих кандидата подошли примерно с равной поддержкой со стороны избирателей.

Согласно конституции страны, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре 50% плюс один голос, то в течение последующих 37 дней состоится второй тур. Срок полномочий президента составляет пять лет.