В Белоруссии заявили, что польские пограничники доставили к ее границе избитого мигранта

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии утверждает, что польские пограничники доставили к белорусской границе избитого беженца. Об этом говорится в сообщении погранкомитета, опубликованном в субботу в Telegram-канале ведомства.

"Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой. Польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы", - отмечается в сообщении погранведомства.

Там уточнили, что у мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. "Не получив помощи от польских силовиков, он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на линии границы промыли рану и наложили стерильную повязку", - проинформировали в ГПК.

По его данным, мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, "несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев".

Государственный пограничный комитет Белоруссии в пятницу заявил, что польская сторона начала доставлять беженцев к белорусской границе. Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.