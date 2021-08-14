ЦИК Узбекистана допустил к выборам президента все пять зарегистрированных в стране партий

ТАШКЕНТ, 14 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана рассмотрела заявки на участие в выборах президента всех пяти зарегистрированных в республике политических партий и допустила их к назначенным на 24 октября выборам. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИК.

"ЦИК на заседании, которое прошло 14 августа, рассмотрел представленные политическими партиями документы и разрешил участвовать в выборах президента всем пяти официально зарегистрированным в Узбекистане политическим партиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что партиям выданы необходимые документы, и теперь они могут обратиться в ЦИК с заявлениями о регистрации своих кандидатов в президенты республики.

В соответствии с законодательством Узбекистана, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают лишь политические партии. В республике официально зарегистрированы Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

Действующий глава республики Шавкат Мирзиёев идет на выборы от Либерально-демократической партии. От Экологической партии на пост президента будет баллотироваться председатель исполнительного комитета центрального аппарата партии Нарзулла Обломуродов. Социал-демократическая "Адолат" и Демпартия "Миллий тикланиш" выдвинули кандидатами своих лидеров Бахрома Абдухалимова и Алишера Кадырова. Народно-демократическая партия выдвинула в президенты замглавы политсовета НДПУ Максуду Ворисову.