Sky: талибы контролируют 21 из 34 столиц провинций Афганистана

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к настоящему моменту взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана. Об этом сообщает в субботу телеканал Sky News Arabia.

Ранее днем официальный представитель талибов Забихулла Муджахид объявил о захвате ими столиц двух восточных провинций Пактика и Кунар - городов Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад. Кроме того, он информировал о том, что движение "Талибан" установило контроль над последним уездом в северной провинции Бадахшан - Куран-ва-Мунджан на границе с Пакистаном.

По утверждениям Муджахида, во всех захваченных в течение субботы населенных пунктах солдаты "кабульской администрации" переходят на сторону талибов, которым также достается большое количество военной техники, оружия и боеприпасов.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории исламской республики, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.