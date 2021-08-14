СМИ: президент Афганистана обдумывает возможность своей отставки

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани обдумывает свою отставку, велика вероятность того, что он вскоре покинет страну. Об этом сообщает в субботу индийский телеканал News18 со ссылкой на источники.

"Президент все еще думает над этим [уходом в отставку], и есть вероятность, что он уйдет", - приводит телеканал слова источника.

По этой информации, президент Гани обдумывает возможность уйти в рамках плана по прекращению огня, который правительство пытается предложить радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее в пятницу ряд мировых СМИ сообщили, что Гани в ближайшее время обратится к нации и покинет Афганистан. Однако Гани, который выступил в субботу с обращением к соотечественникам, пока не заявил ничего о своей отставке. Тем не менее источники News18 полагают, что афганский президент все же может уехать в "третью страну" вместе с членами своей семьи.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.