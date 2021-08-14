ВВС США атаковали формирования талибов в районе аэропорта Кандагара

БЕЙРУТ, 14 августа. /ТАСС/. Самолеты ВВС США нанесли в субботу удары по позициям формирований движения "Талибан" (запрещено в РФ) в районе аэропорта в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом передала катарская телестанция "Аль-Джазира". По ее информации, в рядах талибов есть погибшие и раненые.

Атака была предпринята в поддержку обороняющихся в этом районе правительственных сил.

Ранее афганские ВВС нанесли удары по войскам талибов, наступающим на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. В результате, по данным Минобороны Афганистана, было убито 33 боевика.

В пятницу в ходе боев и воздушных ударов правительственные силы ликвидировали свыше 170 радикалов.

Сторонники движения "Талибан" за последние дни взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана. Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в субботу о захвате двух главных городов восточных провинций Пактика и Кунар - Шаран (примерно в 200 км от Кабула) и Асадабад.