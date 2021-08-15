Блинкен обсудил с главой афганского совета по примирению ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу провел телефонный разговор с главой афганского Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, чтобы обсудить "развитие событий в Афганистане и безотлагательность текущих дипломатических и политических усилий по снижению уровня насилия". Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность властей США прочным отношениям с правительством Афганистана и нашу продолжающуюся поддержку народа Афганистана", - говорится в сообщении. Блинкен также поблагодарил главу совета по примирению "за все усилия по достижению политического урегулирования".

Ранее в субботу глава Госдепа также провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани.