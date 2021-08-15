Reuters: талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль город Джелалабад - административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на находящегося в захваченном городе афганского чиновника.

По его словам, "в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам". Чиновник отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.