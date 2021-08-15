Более 80 афганских военных перешли границу с Узбекистаном

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере 84 военнослужащих Афганистана пересекли в субботу границу с Узбекистаном. Об этом сообщается в заявлении узбекского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <...>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - говорится в заявлении узбекского МИД.

МИД Узбекистана сообщил, что афганским гражданам была оказана необходимая помощь, а "также предоставлено питание и организовано их временное размещение".

Кроме того, ведомство ведет переговоры с Афганистаном по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение 14 августа МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез - Мазари-Шариф.

Протяженность узбекско-афганской границы, которая проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, составляет 144 км. Неподалеку от административного центра области, города Термеза, находится единственный пункт пропуска через границу этих соседних государств. Он проходит через мост Дружбы Узбекистана и Афганистана, введенный в эксплуатацию в 1982 году, когда на территории Афганистана находился ограниченный контингент советских войск.