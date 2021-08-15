"Талибан" объявило о захвате погранперехода "Торхам" на границе с Пакистаном

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что взяло под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Торхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе [Афганистана] с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - указывается в сообщении.

Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины административных центров провинций страны.