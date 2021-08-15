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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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В администрации президента Афганистана заявили, что власти страны контролируют Кабул

Там добавили, что "нападения на город нет"
© AP Photo/Rahmat Gul

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Власти Афганистана заявили в воскресенье о контроле над Кабулом. Как сообщила администрация президента страны, "обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет". Заявление афганских властей цитирует телеканал Al Arabiya.

Источник в Кабуле сообщил ТАСС, что пока не располагает информацией о начале наступления талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) на столицу. "У нас нет информации о начале наступления, - сообщил он по телефону агентству. - Но мы не исключаем, что это может произойти в любой момент. По нашим данным, утром талибы находились на подступах к Кабулу в 15-20 км от него".

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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