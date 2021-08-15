Кандидат от оппозиции увеличил отрыв от конкурентов на президентских выборах в Замбии

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Лидер ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема увеличил отрыв от других кандидатов на состоявшихся 12 августа президентских выборах после подсчета голосов в 62 избирательных округах из 156. Об этом объявила в воскресенье избирательная комиссия Замбии.

После обработки бюллетеней в 62 округах Хакаинде Хичилема набрал 1 024 212 голосов (61,3%), Эдгар Лунгу (действующий президент страны) - 562 523 (33,7%), говорится в представленном избиркомом отчете, который опубликован на официальном портале. На третьей позиции идет Гарри Калаба с 8 498 голосами избирателей (0,5%).

На конец субботы результаты были подсчитаны по 31 избирательному округу. На тот момент Хичилема имел поддержку 59,8% избирателей, Лунгу - 35,4%. За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов.

Между тем Лунгу заявил в субботу, что голосование на президентских и парламентских выборах в трех провинциях - Южная, Северо-Западная и Западная - не было ни свободным, ни справедливым. "Выборы в этих районах были отмечены насилием, что превращает их в недействительные", - подчеркнул глава государства. Как стало известно, правящая в Замбии партия "Патриотический фронт" направила в избирком требование прекратить объявление результатов до тех пор, пока не будет прояснена ситуация с голосованием в трех провинциях. Однако несколько часов спустя избирком опубликовал результаты подсчетов еще в 31 округе.