Талибы объявили о переходе под свой контроль еще одного города на востоке Афганистана

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о переходе под свой контроль города Хост - административного центра одноименной провинции на востоке Афганистана, граничащей с Пакистаном. Заявление об этом опубликовано в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter .

"Под наш контроль перешел город Хост - столица провинции Хост. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <...> и другие органы управления провинции были полностью захвачены", - указывается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и пустились в бегство.

Ранее талибы объявили о переходе под свой контроль городов Махмудраки и Бамиан - административных центров восточных афганских провинций Каписа и Бамиан соответственно.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.