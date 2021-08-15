Эксперт: талибам нужна политическая гибкость, чтобы не допустить новой гражданской войны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движению "Талибан" (запрещено в РФ) после получения власти в Афганистане потребуется проявить гибкость, чтобы в условиях политической и конфессиональной неоднородности страны установить мир и не допустить нового витка гражданской войны. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Талибы представляют собой главным образом пуштунские племена, в каком-то смысле о них можно говорить как о пуштунских националистах. Это означает, что другие этнические группы, в частности узбекское, таджикское меньшинство, которые значительны в Афганистане, должны получить какое-то свое представительство в новом руководстве этой страны", - сказал эксперт.

Кроме того, собеседник агентства напомнил о многочисленных столкновениях в Афганистане между суннитами, к которым относятся талибы, и шиитами, традиционно поддерживаемыми Ираном. "В частности, сами талибы притесняли так называемых хазарейцев, вот эту группу, которая живет в центре страны и которая исповедует шиитскую конфессию", - добавил он.

Также остается открытым вопрос о судьбе тех, кто сотрудничал с оккупационными войсками на протяжении последних 20 лет, - государственных чиновников, силовиков, военных, указал Кортунов. "От того, как эти вопросы будут решаться и насколько "Талибан" проявит тут гибкость, государственную мудрость и готовность идти на какие-то уступки, зависит и то, воцарится ли в Афганистане мир или же будет новый виток гражданской войны", - подчеркнул аналитик.

Опасность активизации террористов

По мнению Кортунова, даже при готовности талибов к сотрудничеству с другими группами осуществить его будет затруднительно из-за идеологических соображений. "Если даже предположить, что талибы действительно за 20 лет многому научились и в чем-то стали более зрелой политической силой, то все равно, конечно, очаги сопротивления им в Афганистане будут", - добавил он.

Также эксперт обратил внимание, что самой большой опасностью для соседних с Афганистаном стран в условиях "нынешней неразберихи" может стать активизация спящих ячеек ИГ (запрещена в РФ) или "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). "Они могут начать быстро развиваться и осуществлять свои операции не столько в самом Афганистане, сколько в сопредельных государствах, то есть в китайском Синьцзяне, в странах Центральной Азии, Пакистане и, может быть, в Иране тоже. Пока трудно оценить, насколько эта опасность велика. Повторяю, здесь многое зависит от того, как поведут себя талибы, когда они получат всю полноту власти в Кабуле", - отметил он.

Символическая коалиция

Развитие событий со стремительным захватом власти талибами можно было предвидеть, наблюдая за динамикой ситуации в Афганистане в последние пару месяцев, считает Кортунов. По его словам, действия США на территории исламской республики в этот период напоминали "не вполне удачные импровизации". "Стало ясно, что никакого детального, продуманного плана политического транзита в США нет, что военный потенциал нынешнего правительства очень ограничен, мотивация вооруженных сил низкая, - продолжил он. - Поэтому такую ситуацию можно было предвидеть, хотя многие эксперты полагали, что нынешнему режиму в Кабуле все-таки удастся продержаться несколько дольше и будет идти такой серьезный политический торг относительно формирования некого коалиционного правительства, по крайней мере на какой-то переходный период".

"События показывают, что если такое правительство и будет сформировано, то коалиция будет носить символический характер", - резюмировал Кортунов.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLONews, что "переход власти пройдет мирным путем". По имеющимся данным, передача власти от действующего афганского правительства администрации переходного периода пройдет в воскресенье в президентском дворце в столице страны.